Двум мигрантам предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве женщины в Подмосковье

Следственный комитет предъявил двум задержанным накануне мигрантам обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Московской области.

«Следователем следственного отдела по г. Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение двум гражданам соседних государств. Они обвиняются в изнасиловании и убийстве пенсионерки (ч. 1 ст. 105 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ)», — заявили в ведомстве.

13 сентября в лесополосе, в 160 м от СНТ «Магистраль-2», было обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. После этого задержали двух иностранных граждан.

Как сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, власти намерены требовать закрыть общежитие мигрантов в подмосковном Бужаниново после убийства женщины.