В Подмосковье задержаны подозреваемые в убийстве пенсионерки

Два иностранных гражданина задержаны по подозрению в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Сергиевом Посаде, сообщает СУ СК по Московской области.

«Задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве и изнасиловании 67-летней пенсионерки», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что сейчас с подозреваемыми работает следователь.

Назначено проведение ряда экспертиз. Следствие проверит законность нахождения подозреваемых на территории России.

Согласно данным следствия, 13 сентября 2021 года в лесополосе, в 160 м от СНТ «Магистраль-2» было обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти.