В Воронеже задержали трёх подозреваемых в убийстве девушки

В Воронеже правоохранительные органы задержали трёх человек, подозреваемых в убийстве 20-летней девушки.

По данным СК, 9 сентября в полицию поступило заявление о безвестном исчезновении 20-летней девушки. В ходе разыскных мероприятий 12 сентября её тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в поле недалеко от села Озёрного Новохопёрского района Воронежской области.

«Через непродолжительное время по подозрению в совершении данного преступления были задержаны жители Борисоглебского района в возрасте 20 и 23 лет, а также 26-летний уроженец Волгоградской области», — говорится в заявлении.

Предварительно установлено, что подозреваемые, располагая информацией о наличии крупной суммы денег на банковской карте у их знакомой, решили совершить убийство последней в целях завладения деньгами. Для этого подозреваемые обманным путём привезли 20-летнюю девушку в Новохопёрский район, где убили её и спрятали тело в поле, предварительно похитив принадлежащие потерпевшей банковскую карту и мобильный телефон.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

«Следователями СУ СК проведён осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз», — отметили в ведомстве.

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