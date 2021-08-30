В Шереметьеве задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины в Петербурге

Короткая ссылка
Полицейские задержали в аэропорту Шереметьево подозреваемого в жестокой расправе над продавщицей одной из кондитерских Санкт-Петербурга.
В Шереметьеве задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Сотрудники угрозыска Калининского района по горячим следам установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 32-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Мигрант был задержан в аэропорту, откуда собирался улететь к себе на родину», — говорится в заявлении регионального управления МВД.

Погибшую нашли с многочисленными ножевыми ранениями. Причиной убийства, как сообщается, мог стать долг.

В настоящее время задержанного этапируют в Петербург, где ему будет предъявлено обвинение. За преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В мае в Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на четверых человек в центре города. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить