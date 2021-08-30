В Шереметьеве задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины в Петербурге

Полицейские задержали в аэропорту Шереметьево подозреваемого в жестокой расправе над продавщицей одной из кондитерских Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Сотрудники угрозыска Калининского района по горячим следам установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 32-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Мигрант был задержан в аэропорту, откуда собирался улететь к себе на родину», — говорится в заявлении регионального управления МВД.

Погибшую нашли с многочисленными ножевыми ранениями. Причиной убийства, как сообщается, мог стать долг.

В настоящее время задержанного этапируют в Петербург, где ему будет предъявлено обвинение. За преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В мае в Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на четверых человек в центре города.