Мужчина ранил ножом четырёх человек в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на четверых человек в центре города. Об этом проинформировали в региональном управлении МВД.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Полицейские задержали уроженца Северного Кавказа, напавшего с ножом на четверых мужчин в центре Петербурга», — приводит РИА Новости сообщение. Как уточняется, драка произошла ночью 28 мая в Дмитровском переулке. С места инцидента были госпитализированы четверо нетрезвых мужчин с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ранее сообщалось, что в результате конфликта на Большой Черкизовской улице в Москве один человек получил ножевое ранение.