Мужчина ранил ножом четырёх человек в центре Петербурга

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В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на четверых человек в центре города. Об этом проинформировали в региональном управлении МВД.
Мужчина ранил ножом четырёх человек в центре Петербурга
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Полицейские задержали уроженца Северного Кавказа, напавшего с ножом на четверых мужчин в центре Петербурга», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, драка произошла ночью 28 мая в Дмитровском переулке. С места инцидента были госпитализированы четверо нетрезвых мужчин с ножевыми ранениями.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее сообщалось, что в результате конфликта на Большой Черкизовской улице в Москве один человек получил ножевое ранение.

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