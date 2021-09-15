Аналитики выяснили, как осень влияет на работоспособность жителей России и чувствуют ли они осеннюю хандру. Результаты исследования сервиса «Работа.ру» есть в распоряжении RT.

Так, 67% опрошенных жителей России отметили, что не замечают влияния осени на свою работоспособность. При этом 18% респондентов указали, что с началом сентября начали работать лучше, а 15% заметили ухудшение работоспособности.

Причиной снижения работоспособности 43% участников исследования назвали холодную и влажную погоду. Ещё 40% опрошенных считают, что начали работать хуже из-за сокращения светового дня.

Четверть респондентов (26%) также отметили увеличение количества работы в сентябре, а 11% опрошенных работают хуже из-за того, что у них закончился отпуск.

В варианте «Другое» 13% респондентов чаще всего отмечали ухудшение работоспособности осенью из-за повышенного стресса и нервной обстановки.

Всего в исследовании приняли участие более 5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов страны.