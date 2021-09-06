Аналитики перечислили самые высокооплачиваемые вакансии на удалёнке в сентябре

Короткая ссылка
Аналитики сервиса «Работа.ру» перечислили самые высокооплачиваемые вакансии на удалёнке в сентябре.
Аналитики перечислили самые высокооплачиваемые вакансии на удалёнке в сентябре
  • © Сергей Пивоваров/РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

В частности, зарплата до 300 тыс. рублей в месяц предложена кандидату на удалённую вакансию генерального директора образовательного центра в Санкт-Петербурге.

Разработчик приложений компании «Деловая среда» может получить до 250 тыс. рублей. Сотруднику можно работать и дистанционно, и из офиса в Сколкове.

Системный аналитик в московской IT-компании и руководитель отдела продаж в московской онлайн-школе 3D-моделирования могут получать до 200 тыс. рублей.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить