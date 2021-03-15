Психолог рассказал, как справляться с сезонными перепадами настроения
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В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнул, что для весны характерно такое понятие, как коморбидность, — состояние, когда один недуг сопровождается другим.
«Например, авитаминоз может сопровождаться тревожными расстройствами. Безусловно, они влияют друг на друга... Исправить ситуацию поможет витамин D₃, который позитивно влияет на психосоматику. Он продаётся в аптеке без рецепта. Перед употреблением желательно сделать анализ и посмотреть, какой уровень витамина в организме. Но в целом врачи рекомендуют регулярно употреблять его минимальную поддерживающую дозировку», — рассказал психолог.
Также он посоветовал по возможности увеличить физическую активность и иногда менять обстановку, путешествовать.
Ранее сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев и терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов Ярослав Ашихмин в беседе с URA.RU рассказали, как вести себя во время погодных аномалий.