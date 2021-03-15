Психолог рассказал, как справляться с сезонными перепадами настроения

Психолог, психиатр Евгений Фомин рассказал, что весна с точки зрения перемен в настроении считается одним из самых опасных сезонов, и пояснил, как эффективнее всего справиться с весенней хандрой.

В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнул, что для весны характерно такое понятие, как коморбидность, — состояние, когда один недуг сопровождается другим.

«Например, авитаминоз может сопровождаться тревожными расстройствами. Безусловно, они влияют друг на друга... Исправить ситуацию поможет витамин D₃, который позитивно влияет на психосоматику. Он продаётся в аптеке без рецепта. Перед употреблением желательно сделать анализ и посмотреть, какой уровень витамина в организме. Но в целом врачи рекомендуют регулярно употреблять его минимальную поддерживающую дозировку», — рассказал психолог.

Также он посоветовал по возможности увеличить физическую активность и иногда менять обстановку, путешествовать.

Ранее сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев и терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов Ярослав Ашихмин в беседе с URA.RU рассказали, как вести себя во время погодных аномалий.