Песков сообщил, что ушедший на самоизоляцию Путин абсолютно здоров

Президент России Владимир Путин, ушедший на самоизоляцию, абсолютно здоров, этот режим не повлияет на интенсивность его работы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, известно, кто заболел в окружении президента. Изоляция — она не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас очных мероприятий какое-то время не будет. Но, опять же, это не влияет на интенсивность: президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность», — сказал представитель Кремля журналистам, его слова приводит Интерфакс.

14 сентября Владимир Путин сообщил, что из-за выявленных случаев коронавируса в его окружении он должен в течение определённого периода времени соблюдать режим самоизоляции.

До этого, 13 сентября, он рассказал, что в его окружении многие болеют COVID-19, а также не исключил, что скоро ему самому придётся уйти на карантин.