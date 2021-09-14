Диетолог предупредила об опасности употребления испорченного варенья

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, почему опасно употреблять домашнее варенье, если под крышкой завелась плесень.

Об этом она рассказала в беседе с радио Sputnik.

«Варенье может покрываться плесневелой корочкой, пусть это даже пятнышко, банку надо выбрасывать. Никакая термическая обработка уже не поможет, делать кисели и так далее из такого продукта тоже не следует, потому что в нём уже есть афлатоксин (ядовитое вещество, вырабатываемое плесневыми грибами. — RT), который термическая обработка вряд ли разрушит. Плесень — лишь верхушка айсберга. Споры этого грибка есть в самом продукте, и, если они попадут в наш организм, наша иммунная система будет напряжена, печень будет напряжена. Если иммунитет ослаблен, может быть и видимое отравление», — предостерегла Соломатина.

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