Диетолог Королёва рассказала об оптимальном для осени рационе

Диетолог Маргарита Королёва дала практические указания по питанию в осенний период.

В беседе с Nation News задачу укрепления иммунитета специалист посоветовал решать комплексно.

«Нет ни одного универсального продукта, который мог бы помочь человеку поддержать иммунитет. В рационе должны быть преимущественно натуральные продукты, которые участвуют в построении иммунитета человека. Белки: мясо птицы, рыба, бобовые, овощи, орехи, семена. Обязательно жиры — они нужны для того, чтобы клетки, будучи непроницаемыми для чужеродных факторов, помогали организму держать оборону. Это рыба северных морей, нерафинированные масла (рапсовое, оливковое, льняное), а также семена и орехи», — указала специалист.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с ФАН назвала категории людей, которым не рекомендуется есть малину.