Врач дал советы по поддержанию иммунитета

Аллерголог и иммунолог Владимир Болибок дал советы по поддержанию иммунитета.

«Витамины на иммунитет влияют косвенно, так же как и на общее состояние здоровья. Вообще, приём витаминных комплексов в нынешних условиях городской жизни — он совершенно необходим», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, лучше менять производителей или сам препарат, поскольку нет возможности в одном средстве обеспечить всё необходимое.

«Лимон получил свою известность как продукт, содержащий большое количество витамина С», — напомнил Болибок.

Ещё одним хорошим источником витамина С он назвал варенье из смородины.

Что касается закаливания, то это «дозированный температурный стресс», отметил эксперт.

«У нас тенденция наметилась к тому, что люди перегреваются», — добавил Болибок. Он пояснил, что раньше в помещении нормальной считалась температура +18...+20 ˚С.

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