Задержан подозреваемый по делу о смертельном отравлении арбузом в Москве

В Москве задержали 39-летнего сотрудника частной компании по делу о смертельном отравлении двух человек после употребления арбуза.

Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«В настоящее время 39-летний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия», — сказала она.

10 сентября стало известно, что в Москве пожилая женщина и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением. Обе пациентки скончались. Предполагается, что они умерли из-за отравления арбузом. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Позднее «Известия» со ссылкой на собственный источник сообщили, что в крови погибших обнаружили следы этиленгликоля.

В итоге 13 сентября специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в соответствующих арбузах.