В Волгоградской области подтвердили 342 случая COVID-19 за сутки

В Волгоградской области подтвердили 342 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 86 238. Выписаны 76 548 жителей, в том числе 289 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе за неделю заболеваемость COVID-19 снизилась на 24%.

«Если в прошлый понедельник мы отмечали 937 случаев, выявленных за неделю, то за эту неделю выявлено 716 случаев», — цитирует «Новый Севастополь» вице-губернатора Александра Кулагина.

Свободный коечный фонд оценивается в 41%.

Ранее врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Григорий Викулов дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.