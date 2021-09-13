Диетолог дала рекомендации по питанию людям с гипертонией

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, как путём регулирования рациона питания понизить высокое артериальное давление.
Диетолог дала рекомендации по питанию людям с гипертонией
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Регулировать артериальное давление можно благодаря системному подходу, сказала специалист в беседе с Nation News.

По её словам, людям с высоким давлением следует убрать из рациона определённые продукты, прежде всего консервы, соленья и маринады. В них содержится избыток натрия, который в свою очередь удерживает высокий тонус сосудов и, как следствие, поддерживает высокую гипертонию.

«Поэтому, отрегулировав своё питание, можно повлиять на тонус сосудов. Если человек откажется от избытка пищи и пересмотрит своё питание, а также будет поддерживать своё здоровье, это может оказать невероятную помощь организму», — заключила специалист.

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