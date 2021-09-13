В ГД высказались по поводу идеи об увеличении отпуска работающим с коронавирусом медработникам

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Ангелина Шурпина
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с RT прокомментировал предложение предоставить врачам и медперсоналу, участвующим в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, дополнительные дни оплачиваемого отпуска.
В ГД высказались по поводу идеи об увеличении отпуска работающим с коронавирусом медработникам
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  • РИА Новости

«Это частная, дополнительная социальная поддержка врачей, которые работают в особо сложных условиях, и если у бюджета субъекта есть такие возможности, то почему нет?» — отметил он.

Депутат сравнил нагрузку на врачей, которые спасают жизни, с нахождением на передовой.

По его словам, сейчас многое делается для того, чтобы поддержать персонал, который работает в красных зонах.

Парламентарий также отметил, что необходимо продумать дополнительные стимулы — в том числе для врачей, которые работают на отдалённых территориях, в сельской местности.

«Где просто порой острейшая недостаточность врачей... Продумать вот такие серьёзные дополнительные стимулы: помимо заработной платы должен быть социальный пакет, мы должны обеспечивать медицинских работников жильём — может быть, строить специальное социальное жильё для них. Потому что если мы не решим эти вопросы, то проблема дефицита кадров будет сохраняться. Более того, возникает система перетока медицинских работников из одних регионов в другие: туда, где развита инфраструктура, где больше заработная плата», — заключил Говорин.

Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил предоставить врачам и медперсоналу, участвующим в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, дополнительные дни оплачиваемого отпуска.

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