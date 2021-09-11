В «Магните» рассказали, что не получали жалоб на арбузы

В сети магазинов «Магнит» сообщили, что не получали жалоб покупателей на качество арбузов на прошедшей неделе, в Москве и Московской области было продано около 73 т арбузов из партии, которая была представлена на полках магазина на улице Совхозной.

«С понедельника по четверг мы продали в Москве и области около 73 т арбузов из партии, которая была представлена на полках магазина на улице Совхозной. За это время компания не зафиксировала жалоб покупателей на качество продукта или его возвратов. Компания продолжает внутреннюю проверку. Мы передали пробы арбузов на повторную лабораторную проверку. Её результаты ожидаются в начале следующей недели», — заявили RT в «Магните».

Там добавили, что вся партия снята с продажи в Москве и других регионах.

10 сентября СК России возбудил уголовное дело по сообщениям СМИ о возможном отравлении семьи арбузом в Москве.

Так, стало известно, что бабушка и 15-летняя девочка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице. Они скончались.

В компании «Магнит» отметили, что проведут собственное расследование.