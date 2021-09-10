«Магнит» проведёт расследование по факту отравления людей арбузом в Москве

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В компании «Магнит» сообщили, что проведут собственное расследование по факту отравления со смертельным исходом московской семьи арбузом, купленным в одной из торговых точек сети.
«Магнит» проведёт расследование по факту отравления людей арбузом в Москве
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«Магнит» выясняет обстоятельства случившегося и начинает внутреннее расследование», — приводит ТАСС сообщение компании.

Также там отметили, что на прошлой неделе была закончена плановая проверка качества всех партий арбузов, которые поставляются в Москву и область

«Все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам законодательства», — уточнили в компании.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по сообщениям СМИ об отравлении семьи арбузом в Москве.

Сообщалось, что бабушка и 15-летняя девочка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице. Они скончались.

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