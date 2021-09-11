Отравившаяся арбузом женщина находится в тяжёлом состоянии

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Госпитализированная после отравления арбузом москвичка находится в тяжёлом состоянии, сообщает «Пятый канал».
Отравившаяся арбузом женщина находится в тяжёлом состоянии
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Отмечается, что у женщины в организме выявлена кишечная бактериальная инфекция неясного происхождения.

Мать и дочь пострадавшей до этого скончались в больнице после отравления.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту сообщений СМИ об отравлении семьи в Москве арбузом.

В сообщении говорилось, что бабушка и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением, после того как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице. Обе пациентки скончались.

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