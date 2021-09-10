В Депздраве рассказали о ситуации с отравлением семьи в Москве

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В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что точную причину смерти бабушки и её внучки, госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции, установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.
В Депздраве рассказали о ситуации с отравлением семьи в Москве
  • РИА Новости

По данным ведомства, 9 сентября на станцию скорой помощи поступило несколько вызовов по поводу проявлений острой кишечной инфекции.

Утром первая бригада медиков прибыла по вызову к пожилой женщине. В департаменте заявили, что пациентка отказалась от госпитализации.

Через несколько часов поступил вызов к подростку. Медики одновременно с девочкой осмотрели её мать, на момент вызова состояние пациентов не требовало госпитализации. Спустя ещё некоторое время поступил вызов медиков к матери, её из-за ухудшения состояния госпитализировали в профильный стационар. Вечером 9 сентября медиков ещё раз вызвали в связи с ухудшением самочувствия бабушки и девочки, их доставили в профильные стационары.

«Несмотря на полный комплекс необходимой медицинской помощи и реанимационные действия, спасти бабушку и подростка не удалось. Точная причина смерти будет известна после получения результатов судебно-медицинской экспертизы», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту сообщений СМИ об отравлении семьи в Москве арбузом.

В сообщении говорилось, что бабушка и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением, после того как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице. Обе пациентки скончались.

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