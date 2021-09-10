В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания для педофилов

Депутаты от фракции «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовную ответственность для педофилов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу профильного думского комитета.

Согласно документу, пожизненное лишение свободы будет предусмотрено за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет.

Максимальное наказание также грозит ранее не привлекавшимся по данным статьям педофилам за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случаях, когда преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого.

В Telegram-канале ЕР сообщается, что парламентарии также приступают к подготовке закона о постоянном контроле над вышедшими на свободу лицами, чьи действия не подпали под пожизненное заключение.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова, комментируя убийство двух девочек в Кузбассе, выступила за пожизненное наказание педофилов.

Детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT высказала мнение, что пожизненное заключение для таких преступников — это минимум, который сегодня возможен. Максимум, по её мнению, — это смертная казнь.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что принятие законодательных решений по горячим следам после резонансных преступлений является «очень опасной практикой». По его словам, эта тема будет обсуждаться в парламенте.