Детский омбудсмен Кузнецова выступила за пожизненное наказание педофилов

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова выступила за пожизненное наказание педофилов. Об этом она сообщила, комментируя убийство двух девочек в Кузбассе.

Она подчеркнула, что её аппарат из года в год бьётся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«С 2018 года в Государственной думе на рассмотрении находится законопроект, он предусматривает пожизненное наказание для педофилов и другие меры, которые должны повысить защищённость детей. Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств», — приводит заявление Кузневой ТАСС.

Ранее детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT высказалась за смертную казнь для педофилов.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас при этом отметил, что принятие законодательных решений по горячим следам после резонансных преступлений является «очень опасной практикой». По его словам, эта тема будет обсуждаться в парламенте.

6 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области пропали десятилетние Настя и Ульяна. На следующий день они были найдены мёртвыми.

Подозреваемый в убийстве школьниц задержан. По данным СК, в 2009 году он был осуждён на десять лет лишения свободы за «совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

В апреле 2019 года он вышел из колонии и был поставлен на административный надзор. До апреля 2027 года мужчина должен был соблюдать определённые ограничения, при этом он переехал в другой город и на учёт в органы профилактики поставлен не был.