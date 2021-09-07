Клишас прокомментировал призывы вернуть смертную казнь после резонансных преступлений

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Принятие законодательных решений по горячим следам после резонансных преступлений является «очень опасной практикой», эта тема будет обсуждаться в парламенте, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя убийство двух девочек в Кузбассе.
Клишас прокомментировал призывы вернуть смертную казнь после резонансных преступлений
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«После резонансных преступлений, особенно в отношении детей, многие начинают формулировать предложения о возвращении смертной казни, химической кастрации и так далее. Подобная эмоциональная реакция понятна, но принимать решение о поправках в закон по горячим следам — очень опасная практика», — сказал он ТАСС.

Клишас считает, что в парламенте нужно обсудить то, как должен осуществляться надзор за лицами, которые отбывали наказание за насильственные преступления, «тем более в отношении несовершеннолетних».

«Безусловно, эта тема будет обсуждаться в ходе осенней сессии парламента, людей это беспокоит совершенно обоснованно», — сказал он.

Парламентарий при этом напомнил, что возвращение смертной казни в России «невозможно в силу позиций Конституционного суда».

6 сентября в Киселёвске пропали две десятилетние школьницы, они не вернулись домой после учёбы.

Их тела нашли в одном из заброшенных домов. В ходе расследования был задержан ранее судимый 41-летний житель города Мыски.

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT высказалась за смертную казнь для педофилов.

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