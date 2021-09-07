Детский омбудсмен Волынец высказалась за смертную казнь для педофилов

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT высказалась за смертную казнь для педофилов.

«Для террористов и педофилов, которые издеваются над детьми и убивают их, смертная казнь нужна. Пожизненное заключение — это минимум возможного наказания, которое они должны нести. Минимум. В идеале, конечно, смертная казнь», — считает Волынец.

Она отметила, что пожизненное наказание они должны нести в тюрьмах для особо опасных преступников.

«Нахождение в таких тюрьмах — самое мягкое наказание, которое они могут нести. Особый строгий режим без возможности пересмотра приговора. Этого уже давно ждёт общественность, потому что, к сожалению, количество таких преступлений не падает, несмотря на все принимаемые меры. Меры надо ужесточать», — заключила собеседница RT.

Ранее в МВД сообщили, что в Киселёвске пропали десятилетние Настя и Ульяна. Полиция разослала ориентировки. СК возбудил уголовное дело.

Позднее в ведомстве подтвердили, что в одном из заброшенных домов обнаружены тела девочек с признаками насильственной смерти. Подозреваемый в убийстве задержан.