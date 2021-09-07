Уголовное дело возбудили в Кузбассе после пропажи двух девочек

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Уголовное дело возбуждено в Кемеровской области по факту исчезновения двух десятилетних школьниц в городе Киселёвске. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Уголовное дело возбудили в Кузбассе после пропажи двух девочек
  • РИА Новости

«Следственными органами... в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в городе Киселёвске двух десятилетних девочек возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 6 сентября девочки не вернулись домой из школы, родители обратились в правоохранительные органы.

Отмечается, что расследование находится на контроле руководства следственного управления.

Ранее в МВД сообщили, что в Киселёвске пропали десятилетние Настя и Ульяна. Полиция разослала ориентировки.

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