Детский омбудсмен Татарстана выступила за пожизненное наказание для педофилов

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказала мнение, что минимальным наказанием для педофилов должно быть пожизненное заключение.

«Я считаю, что пожизненное заключение для педофилов — это минимум, который сегодня возможен... Это минимум, потому что максимум — это смертная казнь», — заявила Волынец.

Она отметила, что необходимо изолировать педофилов для защиты детей от них.

При этом Волынец считает, что педофилов необходимо держать в колониях строгого режима с «обязательством каторжных работ».

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова также выступила за пожизненное наказание педофилов. Об этом она сообщила, комментируя убийство двух девочек в Кузбассе.

6 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области пропали десятилетние Настя и Ульяна. На следующий день они были найдены мёртвыми.

Подозреваемый в убийстве школьниц задержан. По данным СК, в 2009 году он был осуждён на десять лет лишения свободы за «совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».