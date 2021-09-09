Детский омбудсмен Татарстана выступила за пожизненное наказание для педофилов

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказала мнение, что минимальным наказанием для педофилов должно быть пожизненное заключение.
Детский омбудсмен Татарстана выступила за пожизненное наказание для педофилов
  • © Прекрасная Россия бу-бу-бу / youtube.com

«Я считаю, что пожизненное заключение для педофилов — это минимум, который сегодня возможен... Это минимум, потому что максимум — это смертная казнь», — заявила Волынец.

Она отметила, что необходимо изолировать педофилов для защиты детей от них.

При этом Волынец считает, что педофилов необходимо держать в колониях строгого режима с «обязательством каторжных работ». 

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова также выступила за пожизненное наказание педофилов. Об этом она сообщила, комментируя убийство двух девочек в Кузбассе.

6 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области пропали десятилетние Настя и Ульяна. На следующий день они были найдены мёртвыми.

Подозреваемый в убийстве школьниц задержан. По данным СК, в 2009 году он был осуждён на десять лет лишения свободы за «совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить