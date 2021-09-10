Инфекционист Акинфиев напомнил о важности сезонной вакцинации

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Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал, что на фоне пандемии COVID-19 не стоит забывать о важности вакцинации против других заболеваний.
Инфекционист Акинфиев напомнил о важности сезонной вакцинации
  • РИА Новости

Осенью 2021 года особенно актуальна прививка от гриппа, отметил он в беседе с радио Sputnik.

«В прошлом году снизилась заболеваемость респираторными инфекциями, в том числе гриппом. Если спросить в своём окружении, то можно заметить, что люди не болели. Это связано с тем, что все носили маски, а количество контактов было уменьшено. Сейчас весь мир возвращается к обычной жизни, к тому, что было до 2020 года, поэтому вакцинация от гриппа нужна, как это было до COVID-19 и масок», — сказал специалист.

Он также напомнил, что есть ещё как минимум четыре прививки, которые обязательно нужно делать людям старше 18 лет: против вирусного гепатита B, кори, дифтерии и столбняка.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания от гриппа.

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