Диетолог перечислила правила употребления красного мяса

Врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова рассказала, должно ли быть в рационе красное мясо и какое количество этого продукта безопасно для здоровья.

Злоупотреблять так называемым красным мясом нельзя, но и полностью от него отказываться не стоит, сказала в беседе с радио Sputnik Хачирова.

«Есть люди, которые не едят красное мясо вообще. Хотя красное мясо должно быть в нашем рационе, потому что оно содержит гемовое железо, которое очень хорошо усваивается и поддерживает гемоглобин в нашей крови. Но с ним коррелируют большие риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому его рекомендовано есть не чаще двух-трёх раз в неделю», — сказала врач.

Она прибавила, что самыми диетическими методами приготовления красного мяса являются тушение, варка и гриль.

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