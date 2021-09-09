В Ростовской области выявили 470 случаев COVID-19 за сутки
- © AP
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
На лечении в стационарах находятся 3470 пациентов.
Общее число заболевших в области достигло 128 694. Вылечились 111 498 жителей.
Всего в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 18 380 случаев COVID-19, передаёт Newinform.
Ранее диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарёв назвал витамины, которые могут помочь улучшить состояние и укрепить иммунитет пациентам, болеющим или уже перенёсшим коронавирусную инфекцию.