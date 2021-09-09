В Ростовской области выявили 470 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Ростовской области выявили 470 случаев коронавируса за сутки.
В Ростовской области выявили 470 случаев COVID-19 за сутки
  • © AP

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в стационарах находятся 3470 пациентов.

Общее число заболевших в области достигло 128 694. Вылечились 111 498 жителей.

Всего в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 18 380 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарёв назвал витамины, которые могут помочь улучшить состояние и укрепить иммунитет пациентам, болеющим или уже перенёсшим коронавирусную инфекцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить