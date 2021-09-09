В Ростовской области выявили 470 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области выявили 470 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в стационарах находятся 3470 пациентов.

Общее число заболевших в области достигло 128 694. Вылечились 111 498 жителей.

Всего в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 18 380 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарёв назвал витамины, которые могут помочь улучшить состояние и укрепить иммунитет пациентам, болеющим или уже перенёсшим коронавирусную инфекцию.