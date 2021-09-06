Диетолог Золотарёв перечислил витамины для пациентов с COVID-19

Диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарёв назвал витамины, которые могут помочь улучшить состояние и укрепить иммунитет пациентам, болеющим или уже перенёсшим коронавирусную инфекцию.

Пока нет достоверных данных о влиянии тех или иных витаминов и микроэлементов на течение COVID-19, отметил специалист в эфире радио Sputnik.

«Мы не можем рекомендовать в обязательном порядке применение витаминно-минеральных комплексов или изолированных витаминов во время лечения коронавирусной инфекции, хотя в практике можно встретить назначение витаминов C и D, селена, цинка. Конкретных статистических данных, что это обязательно участвует в помощи, пока нет», — сказал врач.

Витаминно-минеральные комплексы могут быть рекомендованы в процессе восстановления при конкретных нарушениях, уточнил Андрей Золотарёв.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть COVID-19.