Диетолог Золотарёв перечислил витамины для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Пока нет достоверных данных о влиянии тех или иных витаминов и микроэлементов на течение COVID-19, отметил специалист в эфире радио Sputnik.
«Мы не можем рекомендовать в обязательном порядке применение витаминно-минеральных комплексов или изолированных витаминов во время лечения коронавирусной инфекции, хотя в практике можно встретить назначение витаминов C и D, селена, цинка. Конкретных статистических данных, что это обязательно участвует в помощи, пока нет», — сказал врач.
Витаминно-минеральные комплексы могут быть рекомендованы в процессе восстановления при конкретных нарушениях, уточнил Андрей Золотарёв.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть COVID-19.