Путин заявил, что Зиничев до конца исполнял свой долг

Глава МЧС Евгений Зиничев до конца исполнял свой долг, спасая человека, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их. Евгений Николаевич до конца исполнял свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека», — сказал президент, открывая заседание организационного комитета «Победа».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин планирует лично проститься с Зиничевым.

Как стало известно, церемония прощания пройдёт в Москве, похороны — в Санкт-Петербурге.

Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. Министру присвоено звание Героя России посмертно.

Путин назвал его гибель невосполнимой личной утратой.