Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно

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RT
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присвоении главе МЧС Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно
  • © РИА Новости

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», — говорится в документе.

Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. Ему было 55 лет. 

Путин назвал его гибель невосполнимой личной утратой. Как отметил президент, на Зиничева можно было положиться как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня.

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