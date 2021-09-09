Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно
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«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», — говорится в документе.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. Ему было 55 лет.
Путин назвал его гибель невосполнимой личной утратой. Как отметил президент, на Зиничева можно было положиться как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня.