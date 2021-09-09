Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присвоении главе МЧС Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», — говорится в документе.

Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. Ему было 55 лет.

Путин назвал его гибель невосполнимой личной утратой. Как отметил президент, на Зиничева можно было положиться как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня.