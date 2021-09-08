Путин назвал гибель Зиничева личной утратой

Гибель главы МЧС России Евгения Зиничева стала невосполнимой личной утратой для российского президента Владимира Путина. Как заявил глава государства, на Зиничева можно было положиться «как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня».

«Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы», — сообщил Путин в телеграмме семье Зиничева.

Как подчеркнул президент, глава МЧС, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошёл на риск, до конца исполняя свой долг.

«Мы сохраним в наших сердцах светлую память о Евгении Николаевиче Зиничеве», — заявил глава государства.

8 сентября глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника.