Путин назвал гибель Зиничева личной утратой

Короткая ссылка
Гибель главы МЧС России Евгения Зиничева стала невосполнимой личной утратой для российского президента Владимира Путина. Как заявил глава государства, на Зиничева можно было положиться «как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня».
Путин назвал гибель Зиничева личной утратой
  • © AP

«Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы», — сообщил Путин в телеграмме семье Зиничева.

Как подчеркнул президент, глава МЧС, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошёл на риск, до конца исполняя свой долг.

«Мы сохраним в наших сердцах светлую память о Евгении Николаевиче Зиничеве», — заявил глава государства.

8 сентября глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить