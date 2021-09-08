Путин назвал гибель Зиничева личной утратой
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«Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы», — сообщил Путин в телеграмме семье Зиничева.
Как подчеркнул президент, глава МЧС, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошёл на риск, до конца исполняя свой долг.
«Мы сохраним в наших сердцах светлую память о Евгении Николаевиче Зиничеве», — заявил глава государства.
8 сентября глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника.