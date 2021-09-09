Путин планирует лично проститься с главой МЧС Зиничевым

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 10 сентября, примет участие в церемонии прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что президент обязательно простится с Зиничевым», — сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что прощание пройдёт в Москве, похороны — в Санкт-Петербурге.

Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. Министру присвоено звание Героя России посмертно.

Путин назвал его гибель невосполнимой личной утратой. Как отметил президент, на Зиничева можно было положиться как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня.