Путин планирует лично проститься с главой МЧС Зиничевым
- © AP
«Мы ожидаем, что президент обязательно простится с Зиничевым», — сказал он журналистам.
Ранее сообщалось, что прощание пройдёт в Москве, похороны — в Санкт-Петербурге.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. Министру присвоено звание Героя России посмертно.
Путин назвал его гибель невосполнимой личной утратой. Как отметил президент, на Зиничева можно было положиться как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня.