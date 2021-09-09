Прощание с главой МЧС Зиничевым пройдёт 10 сентября в Москве

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Прощание с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым пройдёт в пятницу, 10 сентября, в Москве, сообщила пресс-служба ведомства. Похоронят его в Санкт-Петербурге.
Прощание с главой МЧС Зиничевым пройдёт 10 сентября в Москве
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Церемония прощания... состоится 10 сентября 2021 года в здании НЦУКС МЧС России по адресу: г. Москва, ул. Ватутина, 1 с 09:00 до 10:30», — говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно. 

Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. Ему было 55 лет. 

Российский лидер назвал его гибель невосполнимой личной утратой

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