Прощание с главой МЧС Зиничевым пройдёт 10 сентября в Москве

Прощание с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым пройдёт в пятницу, 10 сентября, в Москве, сообщила пресс-служба ведомства. Похоронят его в Санкт-Петербурге.

«Церемония прощания... состоится 10 сентября 2021 года в здании НЦУКС МЧС России по адресу: г. Москва, ул. Ватутина, 1 с 09:00 до 10:30», — говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно.

Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. Ему было 55 лет.

Российский лидер назвал его гибель невосполнимой личной утратой.