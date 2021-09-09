Прощание с главой МЧС Зиничевым пройдёт 10 сентября в Москве
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- РИА Новости
«Церемония прощания... состоится 10 сентября 2021 года в здании НЦУКС МЧС России по адресу: г. Москва, ул. Ватутина, 1 с 09:00 до 10:30», — говорится в сообщении.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. Ему было 55 лет.
Российский лидер назвал его гибель невосполнимой личной утратой.