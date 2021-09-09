Архитектор оценил возможность проживания в повреждённом взрывом доме в Ногинске после ремонта

Короткая ссылка
Почётный архитектор России и профессор Международной академии архитектуры (МААМ) Владимир Линов оценил безопасность проживания в повреждённом после взрыва газа доме в Ногинске после восстановления.
Архитектор оценил возможность проживания в повреждённом взрывом доме в Ногинске после ремонта
  • RT

«Здания, подобные данному, обладают очень большой пространственной устойчивостью. Вопреки расхожему мнению, что панельные дома проектировались на 30—40 лет, расчёт несущих конструкций делается по общим нормам проектирования», — сказал он в комментарии Life.ru.

По словам эксперта, несущие конструкции из железобетонных панелей в нормальных условиях могут простоять несколько сотен лет. Линов обратил внимание на то, что панели наружных стен на втором, третьем и четвёртом этажах были разрушены и вылетели наружу, но панели наружных стен других лестничных пролётов не были деформированы.

Архитектор предположил, что разрушенную часть дома можно будет восстановить за счёт монолитных железобетонных внутренних несущих стен — теоретически их можно будет опереть на сохранившиеся стены первого этажа. 

В результате взрыва бытового газа в одном из жилых домов в подмосковном Ногинске было полностью разрушено 17 квартир.

Следственный комитет России опубликовал видео с места взрыва газа в доме в Ногинске. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование инцидента.

В четверг, 9 сентября, спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего при взрыве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить