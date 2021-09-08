Взрыв газа в жилом доме в Ногинске почти полностью разрушил 17 квартир

В результате взрыва бытового газа в одном из жилых домов в подмосковном Ногинске было полностью разрушено 17 квартир.

«По уточнённым данным, всего от взрыва различного рода повреждения получили 24 квартиры, 17 из них разрушены практически полностью», — приводит ТАСС сообщение экстренных служб.

В результате происшествия, согласно последним данным, пострадали девять человек, ещё двое погибли.

Ранее Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа и частичного обрушения в жилом доме в подмосковном Ногинске.