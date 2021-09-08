Взрыв газа в жилом доме в Ногинске почти полностью разрушил 17 квартир
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«По уточнённым данным, всего от взрыва различного рода повреждения получили 24 квартиры, 17 из них разрушены практически полностью», — приводит ТАСС сообщение экстренных служб.
В результате происшествия, согласно последним данным, пострадали девять человек, ещё двое погибли.
Ранее Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа и частичного обрушения в жилом доме в подмосковном Ногинске.