Власти Подмосковья рассказали о состоянии пострадавших в Ногинске
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Пятеро доставлены в больницу, в Ногинскую ЦРБ. Серьёзных повреждений, угрожающих их жизням, нет», — отметила она.
Как уточнила Стригункова, пострадавшие получили в основном ушибы.
Ранее было опубликовано видео с места взрыва в многоквартирном доме в Ногинске.
В результате ЧП, по последним данным, пострадали девять человек, ещё двое погибли.
Ранее Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа и частичного обрушения в жилом доме в подмосковном Ногинске.