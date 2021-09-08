Власти Подмосковья рассказали о состоянии пострадавших в Ногинске

Глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова заявила, что после взрыва газа в жилом доме в Ногинске госпитализированы пять человек.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Пятеро доставлены в больницу, в Ногинскую ЦРБ. Серьёзных повреждений, угрожающих их жизням, нет», — отметила она.

Как уточнила Стригункова, пострадавшие получили в основном ушибы.

Ранее было опубликовано видео с места взрыва в многоквартирном доме в Ногинске.

В результате ЧП, по последним данным, пострадали девять человек, ещё двое погибли.

Ранее Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа и частичного обрушения в жилом доме в подмосковном Ногинске.