Диетолог Гинзбург назвал вредящие здоровью пожилых людей продукты
- © РИА Новости
Об этом он рассказал в беседе с Nation News.
В их числе специалист назвал сахар, подсолнечное масло, а также все продукты с высоким гликемическим индексом.
«Сюда относятся изделия из белой просеянной муки, белый хлеб, нарезные батоны, где практически нет пищевых волокон. Ещё один продукт, который сюда относится, — это картофель, а также рисовые каши», — объяснил эксперт.
Также потребление красного мяса в пожилом возрасте диетолог посоветовал свести к минимуму.
Ранее в беседе с URA.RU Михаил Гинзбург перечислил продукты, укрепляющие иммунитет в осенний период.