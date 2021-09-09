Диетолог Гинзбург назвал вредящие здоровью пожилых людей продукты

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, от каких продуктов стоит отказаться людям в возрасте 60+.
Диетолог Гинзбург назвал вредящие здоровью пожилых людей продукты
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Об этом он рассказал в беседе с Nation News.

В их числе специалист назвал сахар, подсолнечное масло, а также все продукты с высоким гликемическим индексом.

«Сюда относятся изделия из белой просеянной муки, белый хлеб, нарезные батоны, где практически нет пищевых волокон. Ещё один продукт, который сюда относится, — это картофель, а также рисовые каши», — объяснил эксперт.

Также потребление красного мяса в пожилом возрасте диетолог посоветовал свести к минимуму.

Ранее в беседе с URA.RU Михаил Гинзбург перечислил продукты, укрепляющие иммунитет в осенний период.

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