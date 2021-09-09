Диетолог Мойсенко рассказала о продуктах, которые могут негативно влиять на иммунитет

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала о продуктах, которые могут негативно влиять на иммунитет.

«Продукты, которые содержат дрожжи, сахар, глютен и казеин, паслёновые. В сезон простудных заболеваний нужно усилить иммунный ответ в первую очередь кишечника, а паслёновые обладают раздражающим воздействием на орган, поэтому с ними тоже важно быть осторожным», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, стоит исключить, например, молочные продукты и хлебобулочные изделия.

Также желательно отказаться от продуктов с трансжирами, в том числе от чипсов и сладостей.

Мойсенко отметила, что усилить защитные свойства иммунитета могут прежде всего ягоды, содержащие «огромное количество полифенолов и большой процент антиоксидантов».

«Будут полезны и овощи, которые содержат клетчатку и стимулируют иммунный ответ кишечника. Также для усиления иммунитета будет полезной самая простая пища, такая как обыкновенные крупы, сваренные на воде, овощи, купленные на маркетах или рынках, фрукты», — добавила она.

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