Диетолог Мойсенко рассказала о продуктах, которые могут негативно влиять на иммунитет

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала о продуктах, которые могут негативно влиять на иммунитет.
Диетолог Мойсенко рассказала о продуктах, которые могут негативно влиять на иммунитет
  • Pixabay

«Продукты, которые содержат дрожжи, сахар, глютен и казеин, паслёновые. В сезон простудных заболеваний нужно усилить иммунный ответ в первую очередь кишечника, а паслёновые обладают раздражающим воздействием на орган, поэтому с ними тоже важно быть осторожным», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, стоит исключить, например, молочные продукты и хлебобулочные изделия.

Также желательно отказаться от продуктов с трансжирами, в том числе от чипсов и сладостей.

Мойсенко отметила, что усилить защитные свойства иммунитета могут прежде всего ягоды, содержащие «огромное количество полифенолов и большой процент антиоксидантов».

«Будут полезны и овощи, которые содержат клетчатку и стимулируют иммунный ответ кишечника. Также для усиления иммунитета будет полезной самая простая пища, такая как обыкновенные крупы, сваренные на воде, овощи, купленные на маркетах или рынках, фрукты», — добавила она.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН рассказала, как выбирать арбузы и дыни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить