Кардиолог Мусаева рассказала о правилах употребления омега-кислот

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Заведующая кардиологическим отделением клинико-диагностического центра МЕДСИ Зубайдат Мусаева рассказала, как правильно употреблять омега-кислоты.
Кардиолог Мусаева рассказала о правилах употребления омега-кислот
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Жирные кислоты омега 3—6 и 9 необходимы организму, чтобы регулировать давление, работу мозга и сердца, однако их потребление в избытке может привести к опасным последствиям, сообщила она в беседе с газетой «Известия».

«Мы получаем их в достаточном количестве с пищей, отдельно их принимать не нужно. А вот препараты с содержанием кислот омега-3 рекомендуем принимать отдельно. Содержание кислот должно быть в одной капсуле не менее 950 мг, поэтому желательно обращать внимание, какое содержание этих кислот указано на упаковке препарата. Употреблять нужно по одной капсуле один раз в день утром, сразу после еды. Приём — три месяца, перерыв — один месяц», — рассказала Мусаева.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии.

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