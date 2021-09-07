Диетолог Соломатина перечислила способы заготовки яблок на зиму

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как заготовить яблоки на зиму, чтобы полезные вещества в них сохранились.
Диетолог Соломатина перечислила способы заготовки яблок на зиму

    Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

    При шоковой заморозке больше 90% полезных свойств яблок сохраняется, рассказала специалист. Кроме того, замороженные яблоки могут храниться очень долго.

    Сушить яблоки Соломатина советует в специальных сушилках, в которых плоды подвяливаются при невысокой температуре. Но можно нарезанные ломтики сушить и в духовке на минимальной температуре, отметила она.

    Мочёные яблоки — полезный ферментированный продукт. Благодаря молочнокислым бактериям в мочёных яблоках начинается процесс брожения, что очень полезно для ЖКТ и иммунной системы, отметила специалист.

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