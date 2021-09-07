Экспорт шоколада из России увеличился на 23% за полгода

Шоколад из России вошёл в первую десятку самых экспортируемых товарных категорий за первые шесть месяцев 2021 года: его поставки за рубеж выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $340 млн.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Россельхозбанка.

Кроме того, увеличился экспорт мороженого — на 38%, до $47 млн, газированных напитков — на 48%, до $153 млн, кондитерских изделий из сахара — на 19%, до $93 млн, фруктовых соков — на 20%, до $25 млн, джемов, желе и мармеладов — на 12%, до $21 млн.

В список стран, в которые экспортируется российский шоколад, вошли Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан и Китай.

Мороженое больше всего экспортируют в США, Казахстан, соки — в Казахстан, Белоруссию, Украину, джемы, желе и мармелад — в Казахстан и Белоруссию.

В апреле руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.