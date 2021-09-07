Диетолог Соломатина перечислила провоцирующие раннее старение продукты
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В беседе с «Москвой 24» она сообщила, что речь в первую очередь о кондитерских и мучных изделиях, таких как печенье, хлеб, булки. Особенный вред в их составе представляют два ингредиента — сахар и трансжиры. Вред наносит и белая мука, поскольку она повышает уровень глюкозы в крови.
Таким образом, употребление кондитерских и мучных изделий провоцирует раннее старение, говорит диетолог.
Помимо этого, эксперт советует отказаться от употребления ряда мясных изделий, таких как колбаса, сосиски. Также некоторые виды майонеза ускоряют процесс старения из-за содержащихся в них добавок.
Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.