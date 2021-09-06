В Татарстане подтвердили 50 случаев коронавируса за сутки

В Татарстане подтвердили 50 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 25 764. Выздоровели 22 478 человек, в том числе 13 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 125 случаев COVID-19 за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia. Выписаны 44 жителя.

Всего в городе с начала пандемии заболели 27 969 человек.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский рассказал, как восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.