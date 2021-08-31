Семейный врач Добровольский назвал способы восстановления после перенесённого COVID-19

Семейный врач Алексей Добровольский рассказал, как восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, в данном случае нельзя дать универсальную рекомендацию, потому что каждый человек после выписки должен обратиться к участковому терапевту либо к своему лечащему врачу и рассказать о преобладающих симптомах, которые остались после болезни.

«Из универсальных рекомендаций можно посоветовать только активный образ жизни, который в любом случае должен быть», — цитирует Добровольского Nation News.

Нагрузки нужно дозировано вводить в повседневную жизнь: гулять на свежем воздухе, постепенно увеличивая дистанцию, отметил врач.

Кроме того, при любом выздоровлении необходимо полноценное питание, подытожил Добровольский.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.