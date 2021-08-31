Семейный врач Добровольский назвал способы восстановления после перенесённого COVID-19

Короткая ссылка
Семейный врач Алексей Добровольский рассказал, как восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.
Семейный врач Добровольский назвал способы восстановления после перенесённого COVID-19
  • Reuters

По словам специалиста, в данном случае нельзя дать универсальную рекомендацию, потому что каждый человек после выписки должен обратиться к участковому терапевту либо к своему лечащему врачу и рассказать о преобладающих симптомах, которые остались после болезни. 

«Из универсальных рекомендаций можно посоветовать только активный образ жизни, который в любом случае должен быть», — цитирует Добровольского Nation News.

Нагрузки нужно дозировано вводить в повседневную жизнь: гулять на свежем воздухе, постепенно увеличивая дистанцию, отметил врач.

Кроме того, при любом выздоровлении необходимо полноценное питание, подытожил Добровольский.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить