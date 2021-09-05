Аналитики выяснили, куда россияне ездили в командировки этим летом

Аналитики онлайн-сервиса для организации командировок OneTwoTrip for Business рассказали, куда россияне чаще всего бронировали билеты для деловых поездок летом 2021 года. С результатами проведённого специалистами исследования ознакомился RT.

Так, говоря об авиаперелётах во время летних командировок, представители сервиса отметили, что наиболее популярным у россиян направлением была Москва — 28%.

Вторую строчку в списке занял Санкт-Петербург — 11% поездок, а Казань с долей 3,8% замкнула тройку лидеров.

В топ-10 самых востребованных городов для бизнес-поездок также вошли Екатеринбург (доля бронирований — 3,5%), Краснодар (2,9%), Ростов-на-Дону (2,8%), Новосибирск (2,7%), Симферополь (2,4%) и другие.

Средняя цена перелёта туда-обратно составила 13 200 рублей, что почти на 9% ниже, чем в 2019 году (14 500 рублей).

Говоря о летних деловых поездках на железнодорожном транспорте, аналитики сообщили, что здесь лидерство сохранилось за Москвой (24,5%) и Санкт-Петербургом (12,2%).

Третью строчку в рейтинге занял Екатеринбург с 3,3% бронирований.

Следом расположились Нижний Новгород (2,6%), Пермь (1,8%), Новосибирск (1,7%), Казань (1,3%) и прочие.

Стоимость поездки на поезде в одну сторону летом 2021 года составила 3400 рублей, что на 8% ниже, чем в аналогичный период 2019-го (3800 рублей).

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, когда жители России планируют менять работу и какие сферы деятельности кажутся им в этом отношении наиболее интересными.