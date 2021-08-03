Российские студенты назвали идеальное количество часов рабочего дня

Аналитики платформы «ВРаботе» провели исследование и выяснили, какую длительность рабочего дня студенты из России считают идеальной. С предоставленными специалистами данными ознакомился RT.

Как следует из опроса, российские студенты считают для себя наиболее приемлемым восьмичасовой рабочий день — такое мнение выразили более 50% респондентов.

В свою очередь, ещё 35,4% участников исследования заявили, что считают идеальным семичасовой рабочий день, в то время как 32,4% признались, что хотели бы работать только шесть часов.

Более девяти часов в день были бы не против работать 8,5% опрошенных, менее пяти часов — 9,2%.

Также российские студенты рассказали, какое время считают оптимальным для начала рабочего дня.

Так, подавляющее большинство (53,3%) респондентов ответили, что хотели бы работать с 09:00.

При этом 31,6% опрошенных было бы комфортно приходить в офис к 10:00, ещё 5,9% — к 12:00, а 16,9% — к 08:00.

В исследовании приняли участие юноши и девушки в возрасте от 18 до 19 лет.

Большинство респондентов имеют неполное высшее (30,2%) или общее полное среднее (29,5%) образование.

Ранее специалисты сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, какое значение жители России придают связям в вопросе продвижения по карьерной лестнице.