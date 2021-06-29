Опрос показал, сколько россиян строят карьеру самостоятельно и не полагаются на связи

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Ксения Калинкина
Специалисты сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, какое значение жители России придают связям в вопросе продвижения по карьерной лестнице.
Опрос показал, сколько россиян строят карьеру самостоятельно и не полагаются на связи
  • © Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Так, 25% респондентов выразили уверенность в том, что без связей и знакомств невозможно построить успешную карьеру.  

Ещё 44% участников исследования отметили, что иногда связи бывают полезны для продвижения по карьере.  

В то же время 17% россиян заявили, что навыки и образование важнее полезных знакомств, а 14% респондентов отдали в этом вопросе предпочтение удаче и умению находить общий язык с коллегами и начальством.

Также, согласно данным исследования, в регулярном использовании полезных связей для карьерного продвижения признались 10% жителей России.

Ещё 25% респондентов рассказали, что им удалось воспользоваться полезными знакомствами лишь однажды.

В свою очередь, 65% опрошенных отметили, что строят свою карьеру самостоятельно, не прибегая к помощи знакомых.

При этом 85% участников исследования отметили, что хотели бы обзавестись полезными знакомствами для построения успешной карьеры, в то время как 15% ответили на соответствующий вопрос отрицательно.

В опросе приняли участие более 5 тыс. пользователей «Работа.ру» старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее аналитики выяснили, какую зарплату хотели бы получать россияне в 2021 году. 

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