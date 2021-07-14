Россияне назвали важнейшие критерии при поиске работы

Аналитики выяснили, на какие факторы, кроме зарплатного предложения, обращают больше всего внимания при поиске вакансий в России. Исследование провёл сервис «Работа.ру».

Наиболее важным фактором при выборе новой работы для 66% опрошенных является график — это первый фактор, на который обращают внимание сразу после зарплатного предложения.

57% респондентов также отметили важность расстояния от дома до места работы. Известность и надёжность компании-работодателя оказывает существенное влияние на выбор 41% участников исследования.

Ещё 37% опрошенных указали на высокую значимость обучения и карьерного роста в компании, а 32% внимательно изучают отзывы текущих или бывших сотрудников потенциального работодателя.

Респонденты также ответили, как часто меняют работу. Так, 34% респондентов заявили, что всё время своего стажа трудились в одной компании и работу менять не собираются.

Треть участников опроса рассказали, что меняют работу не чаще одного раза в четыре-пять лет. Ещё 15% опрошенных стараются сменить компанию раз в три года, а 14% меняют работу раз в один-два года. Чаще чем раз в год работу меняют только 4% опрошенных жителей России.

Всего в опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответов, приняли участие более 5 тыс. респондентов из всех регионов страны.

Ранее аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в российских регионах в июле.